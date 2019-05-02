شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ياسمين عبد العزيز تنهار بعد مقتل زوجها فى "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل، حصريًا على قناة "الحياة" مجموعة من الصور التى تكشف عن بعض أحداث العمل الممتلئ بعناصر الإثارة والغموض.

تجسد "ياسمين" خلال المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هى وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق.

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المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم وآخرون.































