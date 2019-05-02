- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ياسمين عبد العزيز تنهار بعد مقتل زوجها فى "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل، حصريًا على قناة "الحياة" مجموعة من الصور التى تكشف عن بعض أحداث العمل الممتلئ بعناصر الإثارة والغموض.
تجسد "ياسمين" خلال المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هى وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق.
المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ياسمين عبد العزيز تنهار بعد مقتل زوجها فى "لآخر نفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.