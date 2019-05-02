هل رفضت إنجلينا جولي تجسيد شخصية سيلين ديون في فيلم "سيرة ذاتية" ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل رفضت إنجلينا جولي تجسيد شخصية "سيلين ديون" في فيلم " سيرة ذاتيه" للنجمة الشهيرة ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشر أحد المواقع تقرير يزعم ذلك، لكن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع احدي المقربين من النجمتين و أكدوا أن ما يتردد ما هو إلا قصة ملفقة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن إنجيلينا جولي تجاهلت تماما طلب سيلين ديون في أن تجسد جولي شخصيتها بعمل فني عن " سيرة ديون الذاتية" .

وقد أكد مصدر للموقع أن سيلين ديون تأمل في تقديم فيلم موسيقي عن حياتها الشخصية و المهنية اضافة الي فترة زواجها من رجل الاعمال الشهير رينية أنجيليل ، و كانت تفضل سيلين ديون أن تجسد إنجيلينا جولي شخصيتها إلا أن نجمة هوليوود الشهيرة اعتذرت عن العمل بحجة أن جدول اعمالها مزدحم جدا ولن تستطيع قبول المزيد من الاعمال خلال هذه الفترة .