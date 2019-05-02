شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ضيف شرف الحكاية الأولى من "بدل الحدوتة تلاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد شاهين خلال موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" التي تقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم، وتقتصر المشاركة على كونه ضيف شرف فقط حيث يتواجد فى الحكاية الأولي التى تتضمنها أحداث المسلسل المكون من 3 حكايات.

يذكر أن المسلسل كان يحمل اسم "من أول نظرة"، وتم تغييره بعد ذلك إلى "بدل الحدوتة تلاتة" حيث تقدم دنيا 3 حكايات منفصلة كلاً منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا في المسلسل كلاً من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

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