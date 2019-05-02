براد بيت يحرّك مشاعر جينيفر أنيستون بهدية قيمتها 79 مليون دولار

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كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:54 صباحاً - ينوي الممثل العالمي براد بيت تقديم هدية قيّمة للغاية بمُناسبة عيد ميلاد طليقته الممثلة العالمية جينيفر أنيستون الخمسين، ستصل قيمتها إلى 79 مليون دولار.
وبحسب تقارير كشفتها صحيفة “ميرور” البريطانية ستكون الهدية عبارة عن منزل الزّوجية الذي جمعهما عندما كانا مُرتبطين في ضواحي بيفرلي هيلز الرّاقية، إذ إنّه مَعروضٌ للبيع في الفترة الحاليّة.
وصرّح أحد الأصدقاء المقربين منهما للصحيفة قائلاً:”خسارتهما لمنزل الأحلام زادَ من سوء طلاقهما الموجع للقلب، وهو أحد الأشياء الذي ندمت عليها جنيفر”.
وكشفت مصادر اخرى قريبة من انيستون أنه فور علمها بالخبر تحرّكت مشاعرها خصوصا بعدما تذكر الزوجان السابقان أيامهما الجميلة فيه بعد الانفصال.
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