شاهدوا ممثلة تركية شهيرة تقرر الإعتزال وزوجها يتدخل.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:54 صباحاً - قررت الممثلة التركية ​خديجة شنديل​ إعتزال التمثيل مشيرةً إلى أنه قرار نهائي لن تتراجع عنه، بينما كان رأي زوجها ​بوراك صاغيشار​ مغايراً حيث قال أنه يمكنها التفكير إن حصلت على المشروع الذي تريده.

ونقلت صحيفة حريات التركية عند سؤال النجمة خديجة:”هل تفكرين بالتمثيل مرة أخرى”؟ أجابت: “لقد انتهى التمثيل بالنسبة لي، هذا قراري الأخير”، بينما قال زوجها بوراك: “يمكنها التفكير إذا جاء لها المشروع الذي تريده”.

يشار إلى أنه مثلت خديجة في عدة مسلسلات منها “وادي الذئاب” في 2006 ومسلسل “ديلا خانم” في 2012 و”لعبة القدر” في 2015.

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