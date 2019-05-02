شاهدوا ممثلة تركية شهيرة تقرر الإعتزال وزوجها يتدخل.. خمنوا من هي!

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كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:54 صباحاً - قررت الممثلة التركية خديجة شنديل إعتزال التمثيل مشيرةً إلى أنه قرار نهائي لن تتراجع عنه، بينما كان رأي زوجها بوراك صاغيشار مغايراً حيث قال أنه يمكنها التفكير إن حصلت على المشروع الذي تريده.
ونقلت صحيفة حريات التركية عند سؤال النجمة خديجة:”هل تفكرين بالتمثيل مرة أخرى”؟ أجابت: “لقد انتهى التمثيل بالنسبة لي، هذا قراري الأخير”، بينما قال زوجها بوراك: “يمكنها التفكير إذا جاء لها المشروع الذي تريده”.
يشار إلى أنه مثلت خديجة في عدة مسلسلات منها “وادي الذئاب” في 2006 ومسلسل “ديلا خانم” في 2012 و”لعبة القدر” في 2015.
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