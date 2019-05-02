كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 11:54 صباحاً - حقق ​الاهلي المصري​ فوزا صعبا امام ​طلائع الجيش​ بنتيجة 2 – 1 على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز. وتعرض الأنغولي ​جيرالدو​ لاعب الأهلي المصري للإصابة بفقدان مؤقت في الذاكرة في كرة مشتركة حيث صدمه محمد بسام حارس الطلائع بقدمه في وجهه في كرة طائرة. ولم يستطع الأنغولي استكمال المباراة حيث تم استبداله ونزل ​حسين الشحات​ بدلًا منه. وقال مدرب الاهلي لاسارتي ان اللاعب تعرض لفقدان ذاكرة مؤقت ولم يتذكر شيء من اللقاء واكد الاطباء ان لديه ارتجاج بسيط لذا فضلنا اراحته حتى لا تتفاقم الإصابة وحالته الآن مستقرة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. اصابة لاعب الاهلي المصري تفقده الذاكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.