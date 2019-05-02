انت الان تتابع تفاصيل خبر الشهرة تلاحق نادلاً باكستانياً بسبب "صراع العروش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 11:49 صباحاً - فوجئ الناس في مدينة "روالبندي" الباكستانية بشبيه إحدى شخصيات مسلسل "Game of Thrones" (صراع العروش)، وهو يقدم الطعام بمطعم محلي.

وحقق النادل روضي خان (26 عاماً)، مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلده؛ بسبب التشابه الكبير بينه وبين الممثل الأمريكي بيتر دينكليج.

ويجسد دينكليج شخصية "تيريون لانستر" في المسلسل الخيالي الذي تبثه شبكة تلفزيون "إتش بي أو" الأمريكية، ويحقق مشاهدات عالية.

ولم يكن خان يعرف دينكليج، لكن حياته تغيرت عندما لاحظ نجل صاحب المطعم الذي يعمل به الشبه الكبير بينهما، فوضع صورته على "فيسبوك".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن خان قوله: "في البداية بدؤوا يطلقون عليّ اسم بيتر دينكليج. بعد ذلك رأيت أعماله، وتدريجياً أصبحت مشهوراً".

ولا يقتصر الشبه على ملامح الوجه فقط، فكل من الرجلين يبلغ طوله أيضاً 135 سنتيمتراً.

وقال خان: "أمنيتي أن أعمل في السينما. وأمنيتي الأخرى هي أن أقابل بيتر دينكليج".

وينتهي الموسم الثامن الأخير من مسلسل "صراع العروش"، الذي يحظى بشعبية طاغية، في الـ19 من مايو الجاري.