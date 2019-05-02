تشارليز ثيرون “وزيرة” في فيلم “لونج شوت”

متابعة بتجــــــــــــرد: تخوض الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون بطولة سينمائية جديدة إلى جانب الممثل الكوميدي سيث روجين في الفيلم الرومانسي الكوميدي “لونج شوت”، والذي بدأ عرضه يوم الأربعاء في الأوّل من نيسان/أبريل الجاري، وتدور قصته حول علاقة حب لم تكن في الحسبان تنشأ بين سياسية نافذة وصحفي عاطل عن العمل.

وتجسد الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا دور وزيرة خارجية الولايات المتحدة شارلوت فيلد، وهي سياسية طموحة وقورة تتطلع للترشح لمنصب الرئاسة.

وتلتقي الوزيرة صدفة بفريد فلارسكي، الذي يلعب دوره روجين، وهو صحفي ليبرالي كانت شارلوت تعمل جليسة له في صغره، ويبدأ الصحفي في العمل لديها لكتابة خطاباتها.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم يحقق إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا في عدد كبير من بلدان العالم وذلك منذ انطلاق عرضه.