البريطاني جود لو يتزوج صديقته بعد علاقة دامت 4 أعوام

متابعة بتجـــــــــــرد: تزوج الممثل البريطاني جود لو من صديقته فيليبيا كون في مراسم اقتصرت على أفراد أسرتيهما في لندن.

وكان جود لو (46 عامًا)، وفيليبيا (32 عامًا)، قد أعلنا خطوبتهما في فبراير الماضي، بعد مرور أربعة أعوام على بدء علاقتهما.

وقد ظهر جود وفيليبيا لأول مرة سويًا أمام وسائل الإعلام عام 2015، ويشار إلى أن هذه ثاني مرة يتزوج فيها جود، الذي ارتبط سابقًا بمصممة الأزياء سادي فورست في الفترة، وأنجبت منه ثلاثة أطفال وهم رافيرتي، 22 عامًا، وايريس، 18 عامًا، ورودي، 16 عامًا.

كما أن جود لديه ولدين صوفيا (9 أعوام)، وادا (4 أعوام) من علاقتين سابقتين.