متابعة بتجـــــــــــرد: تزوج الممثل البريطاني جود لو من صديقته فيليبيا كون في مراسم اقتصرت على أفراد أسرتيهما في لندن.
وكان جود لو (46 عامًا)، وفيليبيا (32 عامًا)، قد أعلنا خطوبتهما في فبراير الماضي، بعد مرور أربعة أعوام على بدء علاقتهما.
وقد ظهر جود وفيليبيا لأول مرة سويًا أمام وسائل الإعلام عام 2015، ويشار إلى أن هذه ثاني مرة يتزوج فيها جود، الذي ارتبط سابقًا بمصممة الأزياء سادي فورست في الفترة، وأنجبت منه ثلاثة أطفال وهم رافيرتي، 22 عامًا، وايريس، 18 عامًا، ورودي، 16 عامًا.
كما أن جود لديه ولدين صوفيا (9 أعوام)، وادا (4 أعوام) من علاقتين سابقتين.
كانت هذه تفاصيل خبر البريطاني جود لو يتزوج صديقته بعد علاقة دامت 4 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.