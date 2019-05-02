كارول سماحة تُهدي جمهورها أغنية جديدة في عيد الفطر

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف.
الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات نادر عبدالله، ولم تستقر كارول وفريق عمل الأغنية على الاسم النهائي لها حتى الآن.
وكانت كارول قد احتفلت مؤخرًا بحصولها على الجنسية المصرية وسط جمهورها على خشبة المسرح في حفلها الغنائي الأخير “الحلم” والذي قدمت فيه للمرة الأولى تقنية الهولوغرام، وشاركها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ الغناء على المسرح.
نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا عملًا مصورًا بعنوان “المُطلقة” في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.
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