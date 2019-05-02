زواج بطلة “صراع العروش” في حفل مفاجئ بلاس فيغاس – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: تزوج المغني الأمريكي “جو جوناس”، من الممثلة البريطانية “صوفي تيرنر” التي اشتهرت بدور “سانسا ستارك” في مسلسل الدراما التلفزيونية “صراع العروش”، في حفل مفاجئ بلاس فيغاس.

ونشر “توماس ويسلي بينيتيز”، المعروف باسمه الفني “ديبلو” دي جي أمريكي لموسيقى الرقص الإلكترونية، صورًا من حفل الزفاف على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور “إنستقرام”، والذي حدث بعد ساعات من حفل توزيع جائزة “بيلبورد” الموسيقية لأفضل فنان “BBMA” والمُقام في نفس المدينة.

ويظهر في اللقطات “جو”، 29 عامًا، ينتظر “صوفي”، 23 عاما، قبل أن تدخل وتمشي في الممر بفستان زفاف أبيض بسيط وحجاب على وجهها.

كان الزوجان أعلنا خطبتهما للجماهير في أكتوبر عام 2017، وعقدوا زواجهما أمام عدد قليل من أحبائهما وزملائهما الحاضرين من حفل “بيلبورد الموسيقية لأفضل فنان”.

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وفي أحد مقاطع الفيديو تردد “صوفي” الكلمات التالية: “أنا أحبك، وأشكر الله أنه حباك لي”، ثم يردد الزوجان عهود الزواج معا قائلين: “أعدك لن أتركك أبدا وسأحبك وأثق بك وأئتمنك على أيام حياتي التي تجمعني بك ومعك”، بعد ذلك تبادل الزوجان القبلات وسط صياح وحماس الحضور.

الزفاف السريع والبسيط يتناقض تمامًا مع زفاف شقيق “جو”، “نيك جوناس” الذي استمر لمدة 4 أيام في الهند في ديسمبر الماضي، عندما تزوج بالممثلة الهندية العالمية “برييانكا شوبرا”، والتي كانت حاضرة حفل الزفاف ووصيفة شرف “صوفي” بعد أن جمعتهما علاقة صداقة وطيدة في السنوات الأخيرة، وشوهد الاثنتان يعانقان بعضهما البعض بعد انتهاء مراسم الزفاف.

وفي حين تكلف الزفاف الأسطوري لـ”بريانكا” و”نيك” أكثر من نصف مليون دولار، بخلاف فستان زفاف تزين بـ2.4 مليون لؤلؤة، تكلف زواج “جو” و”صوفي” 600 دولار فقط في احتفالية بسيطة ورومانسية.