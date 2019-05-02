- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم السوري معتصم النهار بتخطي حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” المليون متابع.
وأطلّ معتصم النهار عبر خاصة “إنستا ستوري” بفيديو شكر من خلاله الجمهور ومتابعيه على دعمهم الدّائم له وأشار فيه إلى أنهم يزودونه بالطاقة للإستمرار وتقديم الأفضل دائمًا.
تجدر الإشارة إلى أن معتصم النهار، سيخوض سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل “خمسة ونص” الذي يشاركه في بطولته النجمان نادين ناسيب نجيم وقصي خولي وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصوله للمليون.. معتصم النهار يشكر جمهوره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.