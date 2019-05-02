بعد وصوله للمليون.. معتصم النهار يشكر جمهوره!

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم السوري معتصم النهار بتخطي حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” المليون متابع.

وأطلّ معتصم النهار عبر خاصة “إنستا ستوري” بفيديو شكر من خلاله الجمهور ومتابعيه على دعمهم الدّائم له وأشار فيه إلى أنهم يزودونه بالطاقة للإستمرار وتقديم الأفضل دائمًا.

تجدر الإشارة إلى أن معتصم النهار، سيخوض سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل “خمسة ونص” الذي يشاركه في بطولته النجمان نادين ناسيب نجيم وقصي خولي وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.