مادونا ومالوما يُبهران الملايين ويُقدّمان استعراضًا تاريخيًا – بالصور والفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: انتظر الملايين من عشاق الموسيقى والغناء حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards لعام 2019 والذي أقيم في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأبهر النجمان مادونا ومالوما الجمهور باللوحة الإستعراضية التي قدّماها لأغنيتها الديو Medellín وسط تفاعل غير مسبوق من الحضور ومتابعي الحفل.

وتصدّر اسمي مالوما ومادونا قائمة العبارات الأكثر تداولًا في مختلف أنحاء العالم كما واحتلّ فيديو لوحتهما الإستعراضية من الحفل المرتبة الأولى بين الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر الإنترنت.

وقدّمت حفل Billboard Music Awards النجمة العالمية كيلي كلاركسون، وعرضته على الهواء مباشرة قناة NBC.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية Medellín تحقق رواجًا واسعًا منذ طرحها كما وتحصد ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

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