الممثلة تشارليز ثيرون وزيرة خارجية في "لونج شوت"

جسدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، تشارليز ثيرون، في فيلمها الجديد "لونج شوت"، الذي بدأ عرضه، الأربعاء، دور وزيرة خارجية الولايات المتحدة شارلوت فيلد، السياسية الطموحة الوقورة التي تتطلع للترشح لمنصب الرئاسة.

وعن تحضيرها للدور، قالت ثيرون: "قرأت عددا من السير الذاتية لوزيرات خارجية، كان معنا عدد من كتاب الخطب في موقع التصوير ساعدونا جدا".

وأضافت: "لم أرغب في أن تكون الشخصية مبنية على أحد بعينه، أردت فقط أن تكون مقنعة".

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ويشارك الممثل الكوميدي سيث روجين في الفيلم الرومانسي الكوميدي الذي تدور قصته حول علاقة حب لم تكن في الحسبان تنشأ بين سياسية نافذة وصحفي أشعث عاطل عن العمل.

وتلتقي الوزيرة -صدفة- فريد فلارسكي، الذي يلعب دوره روجين، وهو صحفي ليبرالي كانت شارلوت تعمل جليسة له في صغره، ويبدأ الصحفي في العمل لديها لكتابة خطبها.

وقال روجين إنه استلهم شخصيته التي تتميز بملابسها الفضفاضة وسلوكها الأخرق من صحفيين أجروا مقابلات معه في السابق، وأوضح: "لاحظت أن كثيرا منهم يرتدون ملابس تشبه ملابس الأطفال".

من جانبه، أكد مخرج الفيلم، جوناثان لافين، أن الممثلين اعتمدا كثيرا على الارتجال أثناء التصوير، وأن الفيلم سعى لتناول قضايا حقيقية لكن بأسلوب مضحك، وقال: "استطعنا استخدام الكوميديا للتعليق على الشأن العام وربما دفع الناس للتفكير في الأمور".