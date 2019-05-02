خاص- بعد طرح تيتر “دقيقة صمت”.. عابد فهد يشيد بمعين شريف والأخير يرد

كما تتنافس الاعمال الرمضانية قبل بداية الشهر المبارك، من خلال طرح الاعلانات الترويجية التي من شأنها تشويق الجمهور وحثه على مشاهدة العمل دون سواه، تبرز كذلك تيترات المسلسلات، التي راحت تُطرح تباعا في الايام القليلة الماضية، فكانت جميعها مميزة وملفتة من حيث الكلام واللحن، ونالت اعجاب العديد من المستمعين الذين راحوا يرددونها ويشاركونها على منصاتهم عبر مواقع التواصل.

آخر هذه التيترات كانت لمسلسل “دقيقة صمت”، بصوت النجم اللبناني معين شريف، التي جاءت بعنوان “يا دني”، من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع مارك عبدالنور، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

الأغنية جاءت باللهجة اللبنانية، طرحها النجم معين شريف على قناته عبر موقع “يوتيوب”، مع مشاهد من المسلسل الدرامي “دقيقة صمت”، حيث انهالت تعليقات المتابعين المشيدة بروعة الأغنية بشكل عام وصوت معين المميز الذي أضفى عليها رونقا وسحرا.

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وأبرز التعليقات كانت من بطل المسلسل النجم السوري عابد فهد، الذي توجه لشريف بالقول: “الله يخليلك هالصوت الدافي يلي اعطى العمل نكهة خاصة”. هذا ولم يتأخر معين شريف بالرد على فهد، فعلق قائلا: “انا بكبر فيك خيي عابد”.

مسلسل “دقيقة صمت” هو لبناني – سوري مشترك، من بطولة الممثل السوري عابد فهد والنجمة اللبنانية ستيفاني صليبا، الى جانب نخبة من الممثلين ابرزهم خالد القيش، أندريه سكاف، هيا مرعشلي، جهاد وغيرهم، ومن تأليف سامر رضوان وإنتاج شركتي “صبّاح أخوان” و”إيبلا”.

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