ما حقيقة إحياء جنيفر لوبيز حفلة في مصر؟

May 02, 2019
انتشرت في الساعات الماضية بعض الأخبار التي تحدثت عن احياء المغنية الأميركية جنيفر لوبيز حفلاً فنياً ضخماً في مصر، وتحديداً يوم الجمعة، تاريخ 9 آب/اغسطس المقبل، في الساحل الشمالي دون ذكر المكان بالتحديد.
الا أن الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل أكد لـ “اليوم السابع” أن النقابة لم تعط تصريح لأي من شركات التنظيم بإحياء حفل لـ “جنيفر لوبيز” في مصر وأن هناك شركة وحيدة قالت أنها تريد إحضارها الى مصر لكنها حتى الآن لم تحصل على تصريح بالحفل وهي نفس الشركة التي سبق ونظمت حفل المغني فرانش مونتانا قبل ايام قليلة في مصر”.
جنيفر لوبيز مغنية وممثلة وسيدة أعمال أميركية بدأت في سن الخامسة بأخذ دروس في الرقص والموسيقى. وتعد من أهم الشخصيات الأميركية اللاتينية، فوفقاً لمجلة “بيبول إن إسبانيول” فقد صنفت من أكثر 100 شخصية أميركية من أصول لاتينية نفوذاً في البلاد، وباعت في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.
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