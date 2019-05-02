فن ومشاهير

كاتي برايس تواجه الموت بسبب عمليات التجميل.. شاهدي كيف تغيّرت من 1999 لـ 2019!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقع الكثير من المشاهير في فخ إدمان عمليات التجميل، والتي كثيرًا ما تؤدي إلى نتائج كارثية، وتعد كاتي برايس أحد أبرز هؤلاء المشاهير.

وخضعت كاتي برايس، 40 عامًا، للعديد من عمليات التجميل التي غيرت من شكلها تمامًا، كما كان من الصعب التعرف عليها بعد خضوعها لعملية تجميل مؤخرًا، حيث بدت مختلفة تمامًا عما بدت عليه في بداية عملها كعارضة في 1995.

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وكان الخبراء حذروا مؤخرًا من أن كاتي قد تخسر حياتها، ويتسبب إدمانها لعمليات التجميل في موتها، وأنها حقًا بحاجة للتوقف عما تفعله حتى لا ينتهي الأمر بأطفالها دون أم.

إليكِ كيف تغير شكل كاتي برايس على مر السنين، وفقًا لصحيفة "ذا صن":

1999

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خلال هذا العام، خضعت كاتي لعملية أخرى لتكبير الثدي، ثم خضعت لأخرى بعد بضعة أشهر.

2006

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بعد إنجابها ابنها هارفي في 2002، امتنعت كاتي عن أي عمليات تجميل لمدة 3 سنوات، قبل أن تخضع لعملية لتكبير الثدي للكرة الرابعة في 2006.

2007

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وشهد هذا العام المرة الأولى التي تخضع فيها كاتي لأول عملية تجميل في الوجه، إذ خضعت لجراحة تجميلية في الأنف، بالإضافة إلى فينيرز للأسنان.

2008

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يبدو أن كاتي أدمنت عمليات تكبير الثدي بشكل خاص، فبعد 3 سنوات من زواجها من بيتر أندريه، خضعت كاتي لعمليتين؛ عملية تكبير وأخرى لتصغير ثدييها من 32F إلى 32D.

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2012

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بعد انهيار زواجها من بيتر أندريه ومن ثم أليكس ريد، كانت كاتي خضعت لجراحة تكبير للثدي وعادت إلى حجم 32F، ولم تخضع لجراحة تجميلية للثدي لمدة عامين عندما بدأت علاقتها بـ "كيران هايلر".

2014

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خلال هذا العام، أزالت كاتي كل الحشوات، وعادت إلى حجم ثدييها الطبيعي 32B وحافظت عليه لمدة 3 سنوات، ولكنها قررت تكبير ثدييها مرة أخرى.

2017

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خضعت كاتي لعملية تكبير لثدييها في إحدى عيادات بروكسل، وضاعفت حجم ثدييها 5 مرات، قبل أن تقرر أن تخضع لعملية أخرى تقلص حجمهما بعض الشيء ليبدوا طبيعيين، كما استبدلت كاتي فينيرز أسنانها، وشهد هذا العام لأول عملية لشد الوجه Silhouette Face Lift والتي تعتمد على استخدام خيوط جراحية تظل ثابتة في أنسجة الجلد.

2018

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في مارس العام الماضي، خضعت كاتي لعملية جراحية لإصلاح عملية شد وجهها السابقة.

2019

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أصبح من الصعب التعرف على كاتي، حيث خضعت لسلسلة من الجراحات في تركيا الأسبوع الماضي، وخضعت لعملية لرفع المؤخرة وشد الوجه في اليوم نفسه.

ونُقلت كاتي للمستشفى نتيجة هذه العمليات، وقال الأطباء أنها قد تموت نتيجة تلك الجراحات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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