الدكتورة خلود لـ "مُهاجميها": سأبني عمارات من أموالكم.. والقانون معي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها عبر "سناب شات" بفيديو، هاجمت فيه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهاجمونها باستمرار.

وقالت الدكتورة خلود: "أطالب كل الأسر، بمراقبة أولادهم خاصة من يحملون هواتف محمولة منهم، لأنهم يستخدمونها في الهجوم عليها"، مشيرة إلى أن القانون يسمح لها برفع قضايا على من يهاجمها ويسبّها على مواقع التواصل.

وأكدت أنها سوف تحصل على مبالغ مالية كبيرة كتعويض من الأشخاص الذين يهاجمونها، تستطيع من خلالها بناء عمارات من وراء التعويض الذي سوف تحصل عليه من القضايا التي ترفعها.

وتابعت خلود، أنها سوف تكسب أي قضية سوف ترفعها على من يهاجمها ويسّبها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من يسبّها من حساب آخر أو حساب مزور، لافتة إلى أنها لا تحتاج أموالًا؛ لكنها ترغب في الحصول على تعويض من الأشخاص الذين يهاجمونها حتى لا يقوموا بالهجوم مرة أخرى.

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وكانت الفاشينيستا الدكتورة خلود كشفت أنها ستطل على جمهورها بشكل يومي طوال شهر رمضان بأزياء تراثية، كما ستكشف عن تقاليد كل دولة خلال الشهر الكريم.

يُذكر أن دكتورة خلود كانت أثارت جدلاً كبيرًا بعد أن أقامت حفلًا ضخمًا بداية العام الجديد لكي تعلن عن مفاجأة حملها بتوأمين؛ ولد وبنت، بحضور الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي هنَّأتها وغنت في حفلها، بحضور عدد كبير من أصدقاء الزوجين وأقاربهما.

وتعرّضت وقتها نجوى كرم بدورها أيضًا لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد كبير من الجمهور أنها أهانت تاريخها الفني بالمشاركة بهذا الحفل الذي، بحسب الانتقادات، لا يليق بمستواها.