اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة أنغام مساء أمس حفلاً غنائي كبير على مسرح البروج التابع لساقية الصاوي وسط حضورٍ جماهيري كبير. حيث فاجأت الحضور باصطحاب ياسين نجل اختها الراحلة غنوة بعد تقديمها أغنية "حتة ناقصة" وهو ما حظي بتصفيق حاد من الجمهور. علماً بأنها المرةِ الأولى التي يظهر فيها ياسين إلى جوار خالته التي لم تكن على وفاق مع والدته الراحلة.

هذا وقدمت أنغام مجموعةً كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "بعتلي نظرة"، "عمري معاك"، "شنطة سفر"، بالإضافة إلى اغنيات ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الذي حظي بتفاعلٍ قوي من الجمهور.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تفاجِئ الجمهور بنجل أختها الراحلة على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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