محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة مي نور الشريف، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، المخرج الكبير علي بدرخان، بعيد ميلاده الـ 73.
ونشرت "مي" صورة تجمعهما، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب، ودائما بتعلمنا، الأستاذ والمعلم علي بدرخان".
علي بدرخان من مواليد 25 أبريل 1946، تزوج السندريلا سعاد حسني في بداياته الفنية، واستمر زواجهما 11 عاما، له عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "الجوع"، "أهل القمة"، "شفيقة ومتولي".
كانت هذه تفاصيل خبر مي نور الشريف تهنئ علي بدرخان بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.