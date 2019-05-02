مي نور الشريف تهنئ علي بدرخان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة مي نور الشريف، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، المخرج الكبير علي بدرخان، بعيد ميلاده الـ 73. ونشرت "مي" صورة تجمعهما، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب، ودائما بتعلمنا، الأستاذ والمعلم علي بدرخان". علي بدرخان من مواليد 25 أبريل 1946، تزوج السندريلا سعاد حسني في بداياته الفنية، واستمر زواجهما 11 عاما، له عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "الجوع"، "أهل القمة"، "شفيقة ومتولي".

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