الأطباء نصحوه ببتر ساقه وابنه أصيب بشلل الأطفال.. حكايات محمد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير محمد رشدي، أحد عمالقة الطرب الشعبي في مصر.

وُلد محمد رشدي في 20 يوليو 1928، وتوفي في مثل هذا اليوم في 2 مايو 2005.

التقرير التالي يرصد لكم تصريحات النجم محمد رشدي، في حواره النادر للبرنامج اللبناني "نجوم على الأرض" من تقديم المذيعة ليلى رستم في عام 1966:

- أنا من أسرة فقيرة، وكان الأهالي ينادوني رشدي.

- في أول لقاء لي بالإذاعة، كان المذيع هو المطرب سعد عبد الوهاب، وقدمني باسم "رشدي محمد".

- جدي كان كبير الصيادين في رشيد.

- لدي أربعة أبناء، هم أدهم وطارق وسناء وعادل، وأسميت أدهم تيمنًا بأدهم الشرقاوي لأنها كانت سبب نجاحي.

- ابني طارق أصيب بشلل الأطفال، وتمنيت أن أسمي ابنتي وهيبة، فرفضت زوجتي قائلة: "مش هتتجوز".

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- في سنة 1959، وقعت لي حادثة مع المطربة نادية فهمي، وتوفيت هي وخمسة من الفرقة، وظللت سنتين في الجبس، والأطباء نصحوا ببتر ساقي.

- تعرفت على زوجتي في حفل زواج شقيقتها، ووقفت إلى جواري في مرضي، لهذا تزوجتها، ولا يمكن أن أتزوج عليها.

- أنا الولد الوحيد لأبي، وتمني أبي أن أعمل معه في الأرض.

- أم كلثوم هي التي اكتشفتني في إحدى الحفلات في دسوق، وطلبت من أهلي أن يرسلوني لمصر لأتعلم أصول الغناء.

- أول مرتب لي كان 9 جنيهات في الشهر من كازينو بديعة مصابني، وكنت أغني الموال بين الفقرات.

- دخلت أنا وعبدالحليم حافظ الإذاعة المصرية في نفس اليوم، وصرفوا لنا 17 جنيهًا في الشهر.

- أول أغنية لي كانت "قولوا لمأذون البلد"، ولحنتها لنفسي لعدم قدرتي على دفع أجر الملحن، وظللت أغنيها عشر سنوات.