محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير محمد رشدي، أحد عمالقة الطرب الشعبي في مصر.
وُلد محمد رشدي في 20 يوليو 1928، وتوفي في مثل هذا اليوم في 2 مايو 2005.
التقرير التالي يرصد لكم تصريحات النجم محمد رشدي، في حواره النادر للبرنامج اللبناني "نجوم على الأرض" من تقديم المذيعة ليلى رستم في عام 1966:
- أنا من أسرة فقيرة، وكان الأهالي ينادوني رشدي.
- في أول لقاء لي بالإذاعة، كان المذيع هو المطرب سعد عبد الوهاب، وقدمني باسم "رشدي محمد".
- جدي كان كبير الصيادين في رشيد.
- لدي أربعة أبناء، هم أدهم وطارق وسناء وعادل، وأسميت أدهم تيمنًا بأدهم الشرقاوي لأنها كانت سبب نجاحي.
- ابني طارق أصيب بشلل الأطفال، وتمنيت أن أسمي ابنتي وهيبة، فرفضت زوجتي قائلة: "مش هتتجوز".
- في سنة 1959، وقعت لي حادثة مع المطربة نادية فهمي، وتوفيت هي وخمسة من الفرقة، وظللت سنتين في الجبس، والأطباء نصحوا ببتر ساقي.
- تعرفت على زوجتي في حفل زواج شقيقتها، ووقفت إلى جواري في مرضي، لهذا تزوجتها، ولا يمكن أن أتزوج عليها.
- أنا الولد الوحيد لأبي، وتمني أبي أن أعمل معه في الأرض.
- أم كلثوم هي التي اكتشفتني في إحدى الحفلات في دسوق، وطلبت من أهلي أن يرسلوني لمصر لأتعلم أصول الغناء.
- أول مرتب لي كان 9 جنيهات في الشهر من كازينو بديعة مصابني، وكنت أغني الموال بين الفقرات.
- دخلت أنا وعبدالحليم حافظ الإذاعة المصرية في نفس اليوم، وصرفوا لنا 17 جنيهًا في الشهر.
- أول أغنية لي كانت "قولوا لمأذون البلد"، ولحنتها لنفسي لعدم قدرتي على دفع أجر الملحن، وظللت أغنيها عشر سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأطباء نصحوه ببتر ساقه وابنه أصيب بشلل الأطفال.. حكايات محمد رشدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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