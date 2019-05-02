ياسمين صبري: البطولة المطلقة لا تخيفني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها لا تقلق بشأن البطولة المطلقة، مشيرةً إلى أن البطولة لا تخيفها.

وأضافت ياسمين، خلال حوارها في برنامج "ON_Set" المعروض على قناة "أون أي"، أن المسلسل يشبه رحلة لفتاة من نقطة الصفر حتى النهاية، موضحةً أنها تستمتع بالمسلسل وتأتي يوميًا لكي تفصل خيوط الشخصية.

"حكايتي" هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ياسمين صبري، ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبوعوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش، العمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.