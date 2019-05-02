فيديو..كاترينا كيف راقصة باليه في أول إعلان تلفزيوني لها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 10:42 صباحاً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجمة بوليوود كاترينا كايف Katrina Kaif قامت بتصوير أول إعلان تلفزيوني لها مع الممثل الجنوبي فيجاي، ويمكن رؤيتها وهي ترقص كراقصة باليه في الفيديو.



وفي دردشة لها مع أنيتا شروف Anaita Shroff، تحدثت كاترينا عن العمل مع النجم الجنوبي فيجاي في أول إعلان لها على الإطلاق منذ سنوات عدة، وقالت كاترينا متحدثة عن تواضع الممثل: "كنا جالسين على الأرض عندما كنا نصور في أوتي، وكنت مشغولة مع هاتفي وأرى أمامي هاتين القدمين."



وأضافت كاترينا: "لم أكلّف نفسي عناء البحث والاهتمام بمن يقف أمامي، أخيرًا، نظرت فإذا بالنجم الكبير فيجاي أنه هو الرجل في الإعلان معنا، كان مهذبًا جدًّا، وقال إنه ينتظر حتى أنتهي ويحرص على عدم إزعاجي".



وفي الإعلان الذي استوحي اطلالة التسعينيات ينظر فيجاي لصورة كاترينا، وهو يشير إليها بزجاجة من المشروبات الباردة، قبل أن تخرج في نهاية المطاف من الإطار، وترتدي زيّ راقصة الباليه، ثم يذهب إلى الرقص معها، عندما يدرك فيجاي أنه كان يحلم بالرقص، وكاترينا كانت في الواقع واقفة أمامه.



يشار إلى أنّ كاترينا ستظهر في فيلم Bharat بطولة سلمان خان Salman Khan، حيث تلعب دور كومود راينا، وفي حديثها عن دورها في الفيلم، قالت كاترينا في مقابلة لها: " دوري أنني أعمل في مكتب توظيف الرجال في مصفاة نفط. ربما الأنثى الوحيدة في بيئة يسيطر عليها الذكور. "



والفيلم من إخراج على عباس ظفر، ومن المقرر أن يصدر 5 يونيو من هذا العام.