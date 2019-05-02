السورية سارة فرح تشارك في "عندما تشيخ الذئاب"

كشفت الفنانة السورية سارة فرح عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، عن مشاركتها كضيفة شرف وغنائها تتر مسلسل "عندما تشيخ الذئاب"، المقرر عرضه الماراثون الرمضاني المقبل.

ونشرت "فرح" صورة تجمعها بالفنان عابد فهد من كواليس تصوير العمل، وعلقت عليها قائلة "رح كون مشاركة مشاركة صغيرة بمسلسل من احلى ما انعمل بالدراما السوريّة #عندما_تشيخ_الذئاب، شخصية #سلاف عن رواية لـ"الكاتب #جمال_ناجي#إخراج #سيناريو وحوار #حازم_سليمان، شكر كتير كبير ومن القلب للنجم الكبير بأخلاقه وبفنه استاذ عابد فهد، شكرا للكل على محبتكن، استمتعت بالعمل معكن وإن شاء لله الشارة بصوتي تقدر تكون عم تحكي بصوتكن كلكن اللي عم تسعوا انو تقولوه من هالعمل الجميل وتكون مختصر الحكاية كل الحب للكل".