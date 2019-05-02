كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندى بهجت تدفع زوجها للانتحار في "علامة استفهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الممثلة الشابة ندى بهجت فى مسلسل "علامة استفهام" أمام النجم محمد رجب، إذ تجسد شخصية "هيام " وهى متزوجة من الفنان محمد على رزق – ضمن الأحداث - وتسبب له العديد من المشكلات فى حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه إلى التخلص من حياته بالانتحار.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، هبة الاباصيرى، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.

وطرحت قناة cbc التريلر الدعائى لمسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث احتوى البرومو على الإثارة والغموض، فضلا عن اللوك الجديد الذى ظهر رجب من خلاله، مما نال إعجاب الجمهور منذ طرحه، لاسيما أن المسلسل من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل خاصة أنه يتضمن مفاجآت فى أحداثه، ويجسد رجب شخصية "نوح الشواف" خلال الأحداث.