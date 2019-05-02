شاهدوا سما المصري تُصوّر من الخلف وتظهر مفاتنها.. وأحد المتابعين: “ربنا ينتقم منك”

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 09:58 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلاله وهي ضاحكة وتمزج بعض الألوان واحداهنّ تصوّرها من الخلف ما اظهر مفاتن جسدها.

وقالت الفتاة لها: “انا بصورك من ورا”، لترد سما بضحكة ودلع مستكملة مزج الألوان.

وعلّقت المصري على الفيديو قائلة: “ينفع كده تكسفوا الست اللي بتصورني وتطلبوا منها تصورني من ورا؟؟؟”.

ولاقى هذا الفيديو انتقادات كثيرة، فمنم من قال: “طيب مش حرام عليكي احنا كام يوم وندخل على رمضان هو انتي فاهمة غلط ياماما في بنات وستات أجمل منك مليون مرة واكيد أشرف منك في البلد، سمعتنا بقت زفت برا مصر ربنا ينتقم منك”.