سمير صبري يتعرض لحادث سير وينجو من الموت

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 09:58 صباحاً - تعرض الممثل المصري سمير صبري لحادث سير مروّع أثناء عودته من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وكشف المخرج الإذاعي محمد تركي، مخرج برنامج “ذكرياتي” الذي يقدمه صبري، على إذاعة الأغاني، أن الأخير تعرّض لحادث سير، وأنقذته العناية الإلهية من الموت.
وأضاف إنّه كان بصحبة سمير صبري وتعرّضا للحادث أثناء العودة من الإسكندرية لتسجيل حلقة من البرنامج، مُؤكّداً أنّه بخير وحالته جيّدة، وأنّه مستمر في تسجيل فوازير “الحكاية والرواية”.
يشار إلى أنه تتناول الفوازير التي يقدمها صبري للعام الثالث، مسابقات عن أسماء الأفلام والمسلسلات والملحنين والمطربين والمؤلفين، وستكون الجوائز عبارة عن رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.
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