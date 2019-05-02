بعد طلاقه من هازال فيليز.. التركي توان تونالي في علاقة جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: وجد النجم التركي توان تونالي حبيبة جديدة بعد طلاقه من النجمة الشهيرة هازال فيليز العام الماضي وذلك بعد زواج دام لمدة أربع سنوات.

وألمح النجم إلى تعرضه للخيانة خلال فترة طلاقه من هازال حيث قال: “سبب انفصالنا وضع غير مناسب للعادات والتقاليد التركية”.

وبحسب موقع gerçekgündem أخذت عارضة الأزياء الروسية يانا مازانوفا قلب توان تونالي، حيث أعلن النجم الذي يبلغ من العمر 35 عامًا عن علاقته الجديدة من خلال حسابه على موقع “إنستجرام”.

وأضاف الموقع أن توان توناي اصطحب حبيبته في جولة بإسطنبول، حيث التقطت عارضة الأزياء الروسية صورًا لها تطل على البوسفور وقامت بنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مرفقة بتعليق جاء فيه: “أحيانًا تحتاج إلى الخروج في رحلة طويلة من أجل العثور على من يكون بقربك”، فيما قام متابعو النجم بتهنئته.