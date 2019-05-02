خالد أرجنش وزوجته في خطوة مميّزة خلال شهر رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف موقع gerçekgündem التركي أن النجمين خالد أرجنش وزوجته بيرجوزار سيقدّمان مساعدات لعائلات محتاجة يقوم باختيارها مختار المنطقة التي يعيشان فيها وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الموقع إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يقوم فيها الثنائي بخطوة مماثلة حيث يتكرر ذلك في رمضان من كل عام.

هذا وتابع الموقع أنه بالإضافة لتلك المساعدات ستقدّم بيرجوزار كوريل الطعام لجميع المحتاجين طيلة الشهر الفضيل في مقهى يقع بمنطقة جيهانجير.

يذكر أن خالد أرجنش ممثل تركي، ولد في إسطنبول، أنهى دراسته الجامعية في تخصص العلوم البحرية عام 1989 وفي نفس العام دخل المجال الفني من خلال تخصص الأوبرا والبالية وقدم أعمالًا لاقت نجاحًا كبيرًا بعدها خاض عدّة بطولات في عالم المسلسلت والأفلام، وهو متزوج من الفنانة التركية بيرجوزار كوريل التي تعرف عليها في تصوير مسلسل “ويبقى الحب”.

ومن أشهر الأعمال التي عرضت له في تركيا المسلسل الذي لاقى انتقادات لاذعة “القرن العظيم” الذي قدّم فيه دور السلطان سليمان القانوني.