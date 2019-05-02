فن ومشاهير

مي عز الدين تخوض تجربة الغناء لأوّل مرّة في رمضان

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهت النجمة المصرية مي عز الدين من تسجيل شارة مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة”، خلال الساعات الماضية.

وتقدّم مي عز الدين شارة المسلسل بصوتها بأسلوب مميّزة من المتوقع بحسب مصادر خاصة بموقعنا أن تفاجئ به الجمهور، خاصةً أن هذه تعتبر المرّة الأولى التي تغني فيها.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” يشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين كل من سوسن بدر، إيمان السيد، محمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر، وهو من تأليف مصطفى عمر وهاشم فاروق وإخراج أكرم فريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين تخوض تجربة الغناء لأوّل مرّة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا