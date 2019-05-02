متابعة بتجــــــــــــرد: انتهت النجمة المصرية مي عز الدين من تسجيل شارة مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة”، خلال الساعات الماضية.
وتقدّم مي عز الدين شارة المسلسل بصوتها بأسلوب مميّزة من المتوقع بحسب مصادر خاصة بموقعنا أن تفاجئ به الجمهور، خاصةً أن هذه تعتبر المرّة الأولى التي تغني فيها.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” يشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين كل من سوسن بدر، إيمان السيد، محمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر، وهو من تأليف مصطفى عمر وهاشم فاروق وإخراج أكرم فريد.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين تخوض تجربة الغناء لأوّل مرّة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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