نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 36 دقيقة مضت التعليقات على كيت ميدلتون تنشئ مدرسة للأطفال المستبعدين – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” 37 عاما، إلى مهامها الرسمية بعد إجازة عيد الفصح؛ لتفتتح مدرسة للأطفال الذين يعانون من صعوبات عاطفية وسلوكية، في شمال العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت الأميرة- التي كانت آخر مهامها الرسمية برفقة صهرها الأمير “هاري”، حيث حضر الثنائي احتفال “أنزاك” السنوي في دير وستمنستر- بروح معنوية ممتازة، وشوهدت أكثر من مرة وهي تبتسم وتتبادل المزاح مع فريق العمل.

ظهرت “كيت”؛ الأم لثلاثة أطفال؛ أثناء افتتاح مدرسة “بيرز العائلية”، وهي جزء من المركز الرئيسي الجديد لمركز آنا فرويد الوطني للأطفال والأسر، رائعة في ثوب أخضر من تصميم “إيميليا ويكستيد”، وأقراط مرصعة بالألماس من “كيكي ماكدونو”.

Advertisements

تبادلت الأميرة “كيت” الضحكات الكبيرة مع “ايمي هيرينج”، وهي إحدى الموظفين بالمركز الخيري، والتي تمنت “الحظ السعيد” للدوقة قبل خطابها بقليل، ومن ثم التقطت الدوقة صبيا صغيرا فقد والدته في سن التاسعة.

في وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن قيام دوقة كامبريدج بحل الخلاف العائلي بين زوجها، وريث العرش الأمير “ويليام” وشقيقه دوق ساسكس الأمير “هاري”، وطبقا لتقرير مجلة “هاربرز بازار”، أقنعت زوجها بزيارة عائلية لمنزل الأمير وزوجته “ميغان ماركل” في “فروغمور” في وندسور.