سيلين ديون تعترف: حياتي بدأت من جديد بعد الخمسين

متابعة بتجــــــــــــرد: ظهرت المطربة الفرنسية “سيلين ديون” كما عهدها الجميع نابضة بالحياة، ومليئة بالحيوية، في آخر لقاء لها مع مجلة “Elle”.
وقالت المطربة العالمية البالغة من العمر 51 عاما، إنها شعرت بكونها تبدأ حياتها من جديد بعدما بلغت الخمسين من عمرها، بينما تشارك النجمة في تقديم نماذج من الأزياء لدار فالنتينو هوت كوتور على غلاف مشترك للمجلة.
وقالت “ديون” خلال اللقاء: “بدأت حياتي من جديد في الـ50، أشعر بالسعادة.. أشعر أنني جميلة”، مشيرة إلى مشاركتها كأيقونة أنيقة لعدد من البراندات العالمية مؤخرا، بكونها أضافت لها ثقة في ذاتها من جديد.
وأضافت: “أحب الموضة كثيرًا، بالنسبة لي الموضة هي الفن.. إنها وسيلة للتعبير عن نفسك”.
وعن سؤالها حول ما يقوله الناس عنها، قالت “ديون” التي يتابعها أكثر من 3 ملايين متابع على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، قالت إنها متابعة غير جيدة للسوشيال ميديا: “أنا لا أقول أنني لا أهتم بما يفكر فيه الناس عني، لكنني وصلت إلى نقطة في حياتي حيث يمكنني السماح لنفسي باتخاذ القرارات والخيارات الخاصة بي”.
وتابعت: “الآن أكتشف نفسي أكثر فأكثر.. أنا امرأة تحمل مصيرها، مليئة بالطاقة وحب الحياة”.
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