معين شريف يُغني “يا ديني” لـ عابد فهد في “دقيقة صمت” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان اللبناني معين شريف رسميًا شارة مسلسل “دقيقة صمت” للنجم السوري عابد فهد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

الأغنية تحمل عنوان “يا ديني” وهي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبدالنور وأطلقها معين شريف عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

يؤدي الفنان عابد فهد شخصية “أمير ناصر” في مسلسل “دقيقة صمت”، وهو سجين محكوم عليه بالإعدام، تتسارع الأحداث ليتم تنفيذ حكم الإعدام، ولكن مفاجأة تحدث تغيّر مجرى الأحداث، حيث يتم تهريبه مع محكوم آخر وإعدام شخص آخر مكانه.

يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت” يضم نخبة من النجوم، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.

لمشاهدة فيديو أغنية “يا ديني”: