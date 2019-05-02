خاص – إيلي شالوحي من الشاشة الصغيرة الى السينما.. وهذا ما سيقدمه في “موجة غضب”

ايام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ معه المنافسة بين الاعمال الدرامية التي ستعرض على مختلف الشاشات اللبنانية.

من بين هذه الاعمال، يبرز مسلسل “موجة غضب”، الذي سيعرض على قناة “الجديد”، وهو عمل إجتماعي يتناول موضوع الخير والشر والصراع بينهما، بحبكة درامية لا تخلو من الإثارة والتشويق.

المسلسل من تأليف زينة عبد الرزاق، إخراج منير معاصري وإنتاج إيلي معلوف، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، أبرزهم فادي إبراهيم، إيلي شالوحي، طوني مهنا، جو صادر، فاديا عبود، نيكول طعمة، جويل الفرن، خالد السيد وغيرهم.

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موقع “الخليج 365” التقى واحدًا من أبطال العمل، وهو الممثل المتميز إيلي شالوحي، الذي أشار الى انه مغرم بالشخصية التي يجسدها في هذا المسلسل، وهي عبارة عن إنسان يحارب كل الظروف والأحداث التي تواجهه ليصل الى هدفه ويحقق ما يطمح له، لافتا الى انه في المسلسل يقع بحب فتاة، لكن هذا الحب يكون من طرف واحد، فيما الفتاة مغرمة بشخص آخر، لذا يقوم بالمستحيل للوصول اليها ويجعلها تغرم به، فتحصل أمورا عديدة تغيّر مجرى الاحداث فتكتشف حبيبته الحقيقة وتتطور بعدها مجريات المسلسل بطريقة مشوقة.

شالوحي أشار إلى أن الشخصية التي يجسدها بالمسلسل تشبه شخصيته الحقيقية، من حيث السعي خلف هدفه وعدم الاستسلام حتى يحصل في النهاية على ما يريد، آملا في المقابل أن يحب الجمهور المسلسل ويحصد نسبة مشاهدة عالية.

من جهة أخرى، كشف إيلي شالوحي لموقعنا أنه يخوض أيضا تجربة سينمائية، من خلال مشاركته في الفيلم المصري بعنوان “حملة فرعون”، من تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبد العزيز وانتاج محمد السبكي، وهو يدور في إطار من الإثارة والتشويق، حول شاب شهير بفرعون، يرتكب عددا من الاغتيالات في مصر، لكنه يضطر للسفر إلي سوريا لإنقاذ حبيبته.

ويشارك شالوحي في بطولة هذا العمل الى جانب نخبة من نجوم التمثيل في مصر والعالم، أبرزهم عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، كما تم الاستعانة بملك الملاكمة “”مايك تايسون”، و الممثل هافثور جوليوس بجورنسون، الذي اشتهر بلعب دور “ذا ماونتن” في المسلسل الشهير Game Of Thrones، للمشاركة في هذا العمل الذي من المنتظر أن يطرح في عيد الفطر بمصر، بحسب كلام شالوحي.