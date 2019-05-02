راغب علامة يحيي حفلاً خيريًا في الجامعة الأميركية في القاهرة

May 02, 2019
يستعدّ السوبرستار راغب علامة لزيارة العاصمة المصريّة القاهرة لإحياء حفل جماهيريّ خيريّ في الجامعة الأميركيّة في القاهرة يوم الجمعة في الثالث من أيّار/ مايو ٢٠١٩ ضمن مناسبة “ذا خير غالا”.
ويغنّي السوبرستار للمرّة الأولى على المسرح أغنيته الشهيرة “قلبي عشقها” التي أطلقها منذ أيّام قليلة بتوزيع جديد، ولاقت أصداءً إيجابيّة واسعة من قبل الجمهور الذي أبدى إعجابه بالتوزيع الجديد للأغنية من خلال صفحات السوبرستار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال تطبيق أنغامي الذي أنتج الأغنية بمشاركة شركة باكستايدج بروداكشن.
هذا ومن المتوقّع أن يقدّم نجم النجوم على المسرح نخبة من أبرز أغانيه القديمة التي تعيش في ذاكرة الجمهور، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي أصدرها مؤخراً كـ “اللي باعنا”، و”صدفة”. علماً أن ريع هذا الحفل بالكامل سيعود للأعمال الخيريّة.
هذا ويستعدّ العلامة الفارقة لإحياء حفل عيد الفطر السعيد في السابع من حزيران/ يونيو ٢٠١٩ في فندق الميريديان دبي، وقد تواردت أخبار من الجهة المنظّمة للحفل بأنّ التذاكر إقتربت من النفاذ منذ طرحها أي قبل موعد الحفل بشهر ونصف.
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