متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة صفاء سلطان عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات إنسانية وخيرية، وذلك خلال حضورها وتقديمها للحفل الخيري لمؤسسة sos.
وكشفت سلطان على هامش الحفل لـ"فوشيا" عن أعمالها التي ستظهر بها في رمضان المقبل وملامح شخصياتها التي تقدمها.
كما كشفت أيضًا عن برنامج من إعدادها وتقديمها، وكذلك تحضيراتها لأغنية ستطلقها بعد عيد الأضحى المبارك.
وتحدثت صفاء عن هوايتها في الطبخ خلال شهر رمضان المبارك، والسبب الذي يدفعها إلى الطلب من والدتها أن تقوم بطهي الطعام عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان: حُلمي تحقق.. وسأقدم برنامجًا تلفزيونيًا من فكرتي وإعدادي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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