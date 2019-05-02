اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت إحدى الشركات المصرية الخاصة في مجال تنظيم الحفلات عن إقامة حفل كبير للفنانة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة على شاطئ البحر المتوسط. في الساحل الشماليبتاريخ 9 اغسطس المقبل

وأتاحت الشركة التذاكر بأسعارٍ مختلفة بالتزامن مع إلإعلان عن الحفل الأول للنجمة العالمية في مصر، وفتحت باب الحجز الالكتروني.

إلا أن نقابة الموسيقيين لم تصرِّح حتى الساعة بإقامة الحفل بسبب عدم تقدّم الشركة المنظمة بطلبٍ رسمي للحصول على الموافقة بتنظيمه. كما لم تعلن عنه صفحات النجمة الشهيرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن. علماً أنها أعلنت برنامجها الصيفي حتى نهاية شهر يوليو المقبل تحت عنوان It's My Party وهو العنوان الذي تحمله جولتها هذا العام لمناسبة بلوغها الخمسين من العمر. لكنها تُدرج حتى الآن أي حفل لجولتها في شهر أغسطس. ما يطرح التساؤلات حول جدية إقامة الحفل. خاصةً مع تأكيد نقابة الموسيقيين بأنها لم تصرّح لأي شركة بإقامته حتى اليوم. مع ضرورة التذكير بأن هذه الشركة نفسها قد نظمت بالأمس القريب حفل فرنش مونتانا في مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين المصريين: لم نصرِّح بحفل جينيفر لوبيز حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.