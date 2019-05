شكرا لقرائتكم خبر عن كليب What Do You Mean لجاستين بيبر يحقق 2 مليار مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم المغني الكندي جاستين بيبر بتحقيق النجاحات المختلفة في عالم صناعة الموسيقي والغناء سواء من خلال أغنياته أو كليباته أو حضوره المثير للجدل دائما بالحفلات الكبرى.

استطاع جاستين بيبر أن يحقق نجاحا جديدا بكليب " What Do You Mean " والذي أطلقه عام 2015 أي مر على إطلاقه ما يقرب من 4 سنوات وقام بإخراجه المخرج العالمي براد فورمان، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" إلى 2 مليار مشاهدة.



من كليب What Do You Mean (1)

من كليب What Do You Mean (2)



من كليب What Do You Mean (3)



من كليب What Do You Mean (4)