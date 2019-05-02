هل تحولت سهير القيسي من اعلامية الى فاشنيستا؟.. صور

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 09:01 صباحاً - يبدو أن مقدمة البرامج العراقية سهير القيسي تحولت من اعلامية إلى “فاشنيستا” نظرا الى نوعية الصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي او افتتاحها متجرها الإلكتروني عبر موقع “بوتيكات”.

وكانت سهير القيسي قد نشرت فيديو ميكاب توتوريال وعلقت قائلة: “اول ميكاب توتوريال رح اعمله مع بوتيكات واخبركم عن اسرار الميكاب مع المبدع علاء التونسي من مصر ، اول مره تشوفوني بدووووون اي ميكاب اهداء لمن طلب فيديو بدون ميكاب “.

وتعرف سهير القيسي بأسلوبها الخاص في الأزياء، حيث أنَّها تجمع في إطلالاتها بين الاسلوب الراقي والمحتشم مع النمط الأنثوي اللافت.

وأغلب خياراتها تكون من موديلات الفساتين الميدي التي تختارها إما بألوان حيادية أو بألوان فرحة وحيوية مثل اللون الأحمر.

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كما تنسق القيسي السراويل مع القمصان الأنيقة، والتنانير المتوسطة الطول مع البلايزر الناعمة.