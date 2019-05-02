May 02, 2019
تستكمل النجمة داليدا خليل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل “أسود” وذلك بعدما تواجدت في الساعات الماضية مع النجم باسم مغنية والمخرج سمير حبشي وفريق العمل في اليونان لمواصلة تصوير المشاهد الأخيرة من العمل المقرر عرضه في شهر رمضان عبر شاشتي الـ”LBCI” والـ”LDC” .
وحصل موقع “الخليج 365” على مجموعة من الصور لداليدا وباسم من أجواء التصوير حيث ظهرت “خليل” وهي في قبضة “مغنية”.
قصّة المسلسل إجتماعيّة، رومانسيّة تُقدّمها مرشيليان عن “أسود” (باسم مغنية)، شاب وسيم، أنيق، يملك ثروة، ويعيش في قصر فاخر مع عدد من الأولاد المشرّدين والفقراء.
يقوم “أسود” بعملية اختطاف “كارين” (داليدا خليل) إبنة رجل الأعمال الكبير “مالك بيطار” (ألكو داوود) وزوجته “مارغو” (النجمة ورد الخال) مقابل فدية مالية، قبل زواجها من المهندس “طارق” (الياس الزايك) بدقائق.
تتفاجئ “كارين” برئيس العصابة والخاطف الوسيم “أسود”، لكنّ غموضه وأسرار حياته ستُغيّر مسار حياتها بشكل دراماتيكي ومشوّق في آن، هي الصبيّة الجميلة والثريّة. فكيف سيكون وقع الحقيقة على “كارين” وعائلتها عندما ستكتشف سبب اختطاف “أسود” لها؟
“أسود” إنتاج شركة إيغل فيلمز- جمال سنّان، بطولة: باسم مغنية، داليدا خليل، ورد الخال، ألكو داوود، فيفيان أنطونيوس، الياس الزايك، وفاء طربيه، جان قسّيس، خالد السيّد، ماري أبي جرجس، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- داليدا خليل في قبضة باسم مغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.