أديل تخرج عن صمتها أخيرًا بعد انفصالها عن زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت المغنية البريطانية، أديل، عن صمتها، منذ الإعلان عن خبر انفصالها عن زوجها، سيمون كونيكي، حيث عادت لعالم السوشال ميديا لأول مرة بعد طلاقها الشهر الماضي بنشرها صورة هزلية تعكس بأنها ما زالت محتفظة بروح الدعابة.

واختارت أديل العودة بتلك الصورة بدلاً من اللجوء لكتابة كلمات تقليدية مكررة، وجاءت الصورة مكونة من صورتين لها بجوار بعضهما البعض، تظهر فيها وهي تبكي والأخرى تبدو فيها غاية في الثقة بالنفس، وأضافت مع الصورة تعليقاً يقول "حين تضبط نفسك متلبسة بمشاعرها ثم تتذكر بعدها من أنت".

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وحظيت الصورة باهتمام كثير من متابعيها على انستغرام، حيث علَّق أحدهم فقال: "أديل نشرت للتو صورة معبرة عن نفسها. لقد جَعَلَت يومي سعيداً".

بينما رجَّح آخرون أن تكون تلك الصورة إشارة من جانب المغنية الشابة لقرب طرح ألبومها الرابع، في حين مازحها آخرون بقولهم إن أديل تُعَبِّر في تلك الصورة عن البعض حين يكون بالخارج مع أصدقائه وفجأة يتذكر أن لديه امتحانات نهاية العام.