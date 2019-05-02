أوبرا وينفري تكشفُ عن هديتها لمولود هاري وميغان.. ما هي؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المذيعة الأمريكية، أوبرا وينفري عن الهدية التي تنوي تقديمها لمولود الأمير هاري وميغان ماركل المُرتقب.
وقالت وينفري، البالغة من العمر 65 عامًا، إنها حدّدت نوعية الهدية، مضيفةً: "لديّ هدية محدّدة للأشخاص الذين أهتم بهم حقًا".
وتابعت: "أنا لا أعرف اسم الطفل أو جنسه، ولكن سيكون لهذا الطفل كتب كافية تدوم مدى الحياة!"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأعلن الأمير هاري في وقت سابق من هذا الشهر تعاونه مع أوبرا وينفري في إنتاج سلسلة وثائقية عن الصحة العقلية المقبلة برعاية شركة "أبل" والتي كان يعمل عليها الأمير هاري وزوجته لعدة أشهر، خلال اجتماعات سريّة في لندن.
وقال هاري في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه فخور للغاية بالعمل إلى جانب أوبرا في هذه السلسلة الحيوية، وردّت أوبرا قائلةً: "يسرني أن أكون شريكةً معك".
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