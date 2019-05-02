3 فنانات يخطفن الأنظار بالشعر الأصفر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
بسبب الأعمال الدرامية التي شاركن فيها، أو لأسباب أخرى شخصية، قام ثلاث فنانات بتغيير إطلالتهن الأيام الماضية، بشكل خطف أنظار جمهورهم، نال الكثير من التعليقات.
نرصد لكم تفاصيل هذه الإطلالات:
هنا شيحة
نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جديدة غيرت فيها ملامحها تمامًا، إذ ظهرت في الصورة بشعر أصفر طويل، ولوك مختلف عن الذي اعتادته.
حازت صورة هنا على إعجاب متابعيها ومحبيها. وأثارت الصورة دهشتهم وحيرتهم حول سبب اللوك الجديد، لكن كشفت أن هذا اللوك سيتعلق بمفاجأة خلال شهر رمضان.
آيتن عامر
الفنانة اَيتن عامر اضطرت إلى الكشف عن أحدث إطلالتها بعد أن أرغمت على ذلك، وكشف عن ماكييرها.
وظهرت آيتن بتصفيفة مختلفة ولون شعر يجمع بين الأصفر والبني الداكن، وطلبت رأي الجمهور في اللوك الجديد.
والمعروف أن اَيتن ستظهر في 3 مسلسلات بالسباق الرمضاني وهي "ابن أصول" و"شقة فيصل" و"طلقة حظ".
منة فضالي
ظهرت الفنانة الشابة منة فضالي بلوك جديد أيضًا، بشعر أصفر قصير، ما نال إعجاب متابعيها ومحبيها.
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