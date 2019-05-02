اَيتن عامر تكشف عن شخصياتها في رمضان: "دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة آيتن عامر على الترويج لشخصياتها الثلاث التي ستظهر بها في مسلسلات رمضان، حيث تقدم دور نعمة في "ابن أصول"، وسلوى في "طلقة حظ"، وسكر في "شقة فيصل".

نشرت آيتن، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، بوسترات شخصياتها في المسلسلات، وعلقت قائلة: "أسامي شخصياتي في رمضان.. دعواتكم".

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، محمد نجاتي، رانيا منصور، آيتن عامر، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.

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أما مسلسل"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

بينما "شقة فيصل" فهو تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، أيتن عامر، نسرين أمين، صلاح عبد الله، أحمد فتحي، مي القاضي، وائل نور، مصطفى أبو سريع، أحمد حلاوة.​