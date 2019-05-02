بالصور| نسرين أمين وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جذبة وجديدة، وسط الزهور، مرتدية فستانًا طويلًا، وعلقت: " صباح الفل".

يذكر أن نسرين أمين تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "زلزال"، إلى جانب النجم محمد رمضان، وهنادي مهني، وماجد المصري.