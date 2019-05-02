حليمة بولند تتعرض لحادث خطير.. شاهد ماذ حدث معها!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 06:58 صباحاً - تعرضت الاعلامية الكويتية حليمة بولند لحادث خطير على مستوى الوجه والعينين.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت حليمة بولند، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها في مكان عام بينما كان العشرات من المعجبين يلتفون حولها لالتقاط صور تذكارية غير أنه فجأة قام أحدهم بتوجيه نوعًا من المفرقعات على وجهها ويضربها بها.

وقد صُدمت حليمة بولند مما حدث وأمسكت وجهها مرتعبة، فحادث كهذا يمكن ان يتسبب بفقدانها بصرها.