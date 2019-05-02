حبس مذيعة لبنانية في الكويت بتهمة “التعدي على الذات الالهية”… فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 06:00 صباحاً - قضتْ محكمة الجنايات في الكويت، أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين بحبس المذيعة اللبنانية جورجيت أبو مراد سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 5 آلاف دينار، لاتهامها بـ «التعدي على الذات الإلهية» خلال برنامج تلفزيوني في فضائية كويتية.

وتعود تفاصيل الواقعة الى اكثر من عام في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة 2017 – 2018 عندما روت جورجيت أبو مراد نكتة باللهجة اللبنانية تحدثت فيها عن شخص كان يدعو ويطلب من الله دائما ان يفوز بجائزة اللوتو الى ان ظهر عليه الله وقال له “اسحب ورقة حتى ربحك”.

وكانت جورجيت أبو مراد اوضحت في وقت لاحق انها مسيحية ومؤمِنة ولم تكن أقصد الإساءة إلى الذات الإلهية، وقدّمت اعتذاراً مكتوباً وهو في النيابة العامة، مؤكدة ان ما قلته كان عن غير قصد.