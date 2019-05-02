شاهد.. سما المصري تبكي بعد هزيمه محمد صلاح امام ميسي!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 06:00 صباحاً - عبرت الفنانة سما المصري عن حزنها للخسارة القاسية التي تعرض لها فريق ليفربول امام فريق برشلونة في مباراة الذهاب من دور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ونشرت سما المصري مقطع فيديو، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تتصنع البكاء وتقول: “انا زعلانة اوي مو صلاح خسر النهاردة امام برشلونة”.
وكشفت سما انها لا تشجع برشلونة بل ريال مدريد وتفضل رونالدو على ميسي وقالت: “كريستيانو جاب النهاردة اغلى سيارة في العالم”.
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