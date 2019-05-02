شاهد.. دنيا بطمة تحتفل بنجاح فيديو المايكاب تاتوريال!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 06:00 صباحاً - احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة باقتراب عدد المشاهدات على فيديو ظهرت فيه مع خبيرة التجميل فاطمة الدوسري الى 2 مليون.

ونشرت دنيا بطمة مجموعة صور في احتفالها وعلقت قائلة: “صور من احتفالنا انا والميكاب ارتست بصالون الريان وتقريبا اثنين مليون مشاهدة على اليوتيوب للميكاب تاتوريال الي كان ابداع شكرًا على محبتكم وعلى الاستقبال والهدية”.