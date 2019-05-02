بعد صوره الفاضحة.. رجل دين شيعي: “مجتمع مريض جنسيا وعقليا”

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 06:00 صباحاً - في اوّل ردّ بعد انتشار صوره العارية على مواقع التواصل الاجتماعي، اكّد رجل الدين الشيعي اللبناني الشيخ محمد الحاج حسن انّه لا يعنيه رأي احد وانّه ليس مضطرا للرد عليهم او التبرير لهم.

ولفت الشيخ محمد الحاج حسن الى انّه تعرّض للابتزاز من قبل عصابة منظمة وانّ القضية اصبحت بعهدة مكتب الجرائم المعلوماتية في كلّ من لبنان والعراق، بعد ان رفع قضية على المبتزّ بتهمة انتهاك الحريات الشخصية.

وردا على سؤال ان كان سيعتذر، قال الحاج حسن مستغربا: “بصفتها شو الناس بدي اعتذر منها” وتابع “اذا كان عن جد بدهم افلام عندي الشجاعة الكاملة انا بدي ابعتلهم اذا هذا يرضي هذا المجتمع المريض جنسيا وعقليا وعلى كل المستويات والمجتمع الموبوء الذي لا يفهم الحرية الشخصية التي اعطاها الله بالدين بغض النظر عن صحة الصور”